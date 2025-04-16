ФОТО Пугачева отметила 76 лет в провокационном платье и рассказала о личном

На день рождения жены, Максим Галкин опубликовал совместный снимок, на котором они запечатлены на яхте. Но это вовсе не значит, что супруги отметили праздник морской прогулкой, кадры были сделаны еще летом 2024 года.

Под совместным снимком юморист оставил дежурную подпись, которую делает каждый год: «С днем рождения, любимая!».

Подписчики тоже поспешили с поздравлениями в адрес именинницы, но среди пожеланий здоровья и признания ее творческих успехов мелькали упреки в адрес Галкина, а винили его в том, что он не удосужился сделать новых фото жены, а публикует старые кадры.

Именинница молчала почти сутки, на своей странице в соцсетях она так ничего и не опубликовала с дня рождения. А вот на страницу к мужу все-таки заглянула, чтобы ответить на его поздравление.

«Ты лучший!!!! Люблю!!!» - написала Пугачева в комментариях и прибавила красное сердечко. Надо признать, что Алла Пугачева не так часто говорит о своих чувствах к супругу. Подписчики, конечно же, это оценили!

Сам же Максим Галкин пока не отреагировал на это публичное признание, зато поспешил опубликовать свежие фото с дня рождения жены. «Свежие фотки по просьбе подписчиков», - подписал он кадры, где именинница щеголяет в бордовом мини-платье.