УНИКАЛЬНОЕ ШОУ! «Звезда по имени Солнце»: песни Цоя зазвучат по-новому в Ида-Вирумаа

Популярные хиты Виктора Цоя и легендарной группы «Кино» прозвучат в новом симфоническом звучании - в сопровождении одного из лучших оркестров Европы, Czech Live Symphony Orchestra. Музыканты подарят давно любимым песням новую жизнь, объединив мощь живого оркестра с драйвом классического рока.

Европейский тур шоу охватил множество городов и теперь добрался до Нарвы. Жителей Ида-Вирумаа ждет уникальное музыкальное путешествие - на сцене сольются узнаваемые мелодии и богатство симфонической аранжировки.

Трибьют-концерт порадует поклонников «Кино» аутентичным звучанием. Музыканты и вокалисты проекта Luckystars Project бережно воссоздали оригинальные аранжировки живых выступлений группы, чтобы передать атмосферу того самого времени и подарить слушателям по-настоящему яркие впечатления.

Имя Виктора Цоя знают даже те, кто далек от рока. Поэт, композитор, актер и художник, он стал символом перемен, голосом поколения и легендой, чье влияние не ослабевает с годами. Короткая, но мощная карьера артиста оставила глубокий след в культуре и в сердцах миллионов.

Концерт «Звезда по имени Солнце» - это возможность вновь пережить магию его творчества, ощутить ностальгию и услышать такие хиты, как «Группа крови», «Пачка сигарет» и «Перемен!» в неожиданно свежем, но бережном исполнении.