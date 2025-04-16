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ФОТО Собака жительницы Тарту не дожила до приема у ветеринара: до сих пор не могу понять, почему ей не помогли сразу

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kollaaž

«Хочу рассказать свою историю скорее как предостережение для других. Моей собаке это уже не поможет!» - говорит жительница Тарту Сигне, недавно потерявшая домашнего любимца - двухлетнего померанского шпица по кличке Стелла.

У Сигне три померанских шпица, и, поскольку две из них суки, она решила сделать им стерилизацию. «У таких маленьких собак всегда есть риск осложнений при наркозе, но мне пришлось на это решиться. Они выросли вместе, и 24 марта я отвезла их в ветеринарную клинику в Тарту», - объясняет Сигне, почему выбрала этот путь.

Для операции она выбрала R-Kliinik. Сначала все было хорошо: даже через пять дней, когда она пришла на контроль, проблем не возникло. Однако спустя некоторое время ситуация резко изменилась.

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