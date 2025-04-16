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ВИДЕО Ярко-зеленые пасхальные яйца из натуральных ингредиентов

Фото статьи
Фото: lovemybrickhouse/instagram, Receptes.lv kolāža

Мы привыкли к красивым коричневым пасхальным яйцам, окрашенным с использованием луковой шелухи, или к синим - полученным с помощью краснокочанной капусты. Но можно ли получить ярко-зеленые и оливково-зеленые яйца натуральным способом, без применения пищевых красителей? Можно! Сохраните идею к Пасхе, которая уже совсем скоро!

Латвийский блогер Инесе, более известная под ником lovemybrickhouse, поделилась в своем Instagram-аккаунте очень ярким и интересным методом окрашивания яиц.

Чтобы получились красивые зеленые яйца, вам понадобится:

  • яйца;
  • вода;
  • куркума;
  • чай каркаде.
Фото статьи
Фото: lovemybrickhouse/instagram

Яйца сварите в воде с куркумой. Добавьте чай каркаде. Темно-зеленый цвет получается при добавлении большего количества чая, а оливково-зеленый тон - при меньшем его количестве.

Для более интенсивного цвета яйца можно дольше подержать в отваре чая и куркумы.

Посмотрите видео и попробуйте сами!

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