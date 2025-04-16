ВИДЕО Ярко-зеленые пасхальные яйца из натуральных ингредиентов

Мы привыкли к красивым коричневым пасхальным яйцам, окрашенным с использованием луковой шелухи, или к синим - полученным с помощью краснокочанной капусты. Но можно ли получить ярко-зеленые и оливково-зеленые яйца натуральным способом, без применения пищевых красителей? Можно! Сохраните идею к Пасхе, которая уже совсем скоро!