ВИДЕО Ярко-зеленые пасхальные яйца из натуральных ингредиентов

Мы привыкли к красивым коричневым пасхальным яйцам, окрашенным с использованием луковой шелухи, или к синим - полученным с помощью краснокочанной капусты. Но можно ли получить ярко-зеленые и оливково-зеленые яйца натуральным способом, без применения пищевых красителей? Можно! Сохраните идею к Пасхе, которая уже совсем скоро!
Латвийский блогер Инесе, более известная под ником lovemybrickhouse, поделилась в своем Instagram-аккаунте очень ярким и интересным методом окрашивания яиц.
Чтобы получились красивые зеленые яйца, вам понадобится:
- яйца;
- вода;
- куркума;
- чай каркаде.
Яйца сварите в воде с куркумой. Добавьте чай каркаде. Темно-зеленый цвет получается при добавлении большего количества чая, а оливково-зеленый тон - при меньшем его количестве.
Для более интенсивного цвета яйца можно дольше подержать в отваре чая и куркумы.
Посмотрите видео и попробуйте сами!