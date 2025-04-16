СОБЕРИТЕСЬ! Глоба назвал три знака Зодиака, на которых свалится глыба несчастий с 16 апреля

Известный астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале предупредил, кому в ближайшее время стоит быть особенно осторожным и внимательнее относиться к своим эмоциям.
Овнам стоит быть особенно внимательными к своим близким. Возможны разногласия с домочадцами, поэтому не стоит поддаваться эмоциям. Главное - это открытое общение, которое поможет разрешить конфликты и сохранить крепкие отношения с семьей.
Ракам рекомендовано следить за своими эмоциями, ведь недовольство может перерасти в серьезный конфликт. Контроль над своими чувствами - это ключевая задача на этой неделе, от которой зависит обстановка в вашем кругу.
Стрельцам астролог советуют продумать свои действия заранее. На этой неделе могут возникнуть обстоятельства, которые нарушат ваши планы. Подготовка и стратегический подход помогут избежать неприятностей.