Туристы рассказали об отпусках, о которых будут жалеть до самой смерти

Иногда посещение туристических мест, о которых мы слышали много восторженных отзывов, может закончиться разочарованием. Кроме того, некоторые «развлечения» способны действительно травмировать человека.

Один из комментаторов рассказал, как посетил популярный среди туристов «Священный лес обезьян» на Бали.

«Я как-то согласился включить в свой маршрут заповедник, хотя смертельно боюсь обезьян и их склонности к агрессии. Я все время волновался и боялся, что они могут наброситься на меня».

Другой пользователь сайта вспомнил о поездке в «Тигровый монастырь» в Таиланде, которая состоялась еще 20 лет назад. Он был шокирован состоянием диких животных и заподозрил, что их накачали наркотиками.

«Я знаю, что храм отрицает любые обвинения в отравлении животных, но то, как эти тигры спали, когда с ними взаимодействовали, и позировали для фотографий, было неестественно», - написал он.

Отдельное внимание уделили катанию на слонах - люди рассказывали, что чувствовали себя виноватыми перед этими животными, поэтому решили больше никогда не заниматься зоотуризмом.

Другой турист рассказал о своем печальном опыте посещения японского кафе, в котором живет капибара. «Бедное животное было совершенно не заинтересовано в орде людей и котов, окружавших его. Его никогда не выносили из маленького кафе и не вынесут до конца его жизни», - добавил он.

Также в ветке обсуждали другие популярные среди туристов места. Один из путешественников остался недоволен визитом на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь:

«Пришлось прийти туда в полдень, чтобы занять хорошее место, и просто простоять там целый день. Через несколько часов ты едва можешь двигаться, не говоря уже о том, чтобы сходить в туалет или купить еду».