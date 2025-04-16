У Юры Борисова произошла стычка с Канье Уэстом в лифте

В беседе на YouTube-шоу «Вписка» артист поделился подробностями напряженной ситуации, произошедшей в лифте.

По словам Эйдельштейна, он вместе с актером Юрой Борисовым столкнулся с Уэстом лифте гостиницы. Они не сразу узнали знаменитого музыканта, а сам он, как утверждает артист, вел себя настороженно и неприветливо.

В лифт зашли двое крепких мужчин, один из которых сразу начал разговор с фразой: «Это мой любимый цвет, коричневый», - указывая на худи Юры Борисова.

По словам актера, в замкнутом пространстве ситуация сразу стала напряженной. Пытаясь сгладить обстановку, Эйдельштейн пошутил, обратив внимание на то, что незнакомец находится без обуви, в носках. Однако мужчина не растерялся и заявил, что худи, в котором был Борисов, якобы является разработкой его бренда.

Актер отметил, что попытался объяснить, что вещь принадлежит российской марке, но рэпер настаивал на своем: «Русские украли дизайн моего худи, мужик, это мое худи».

По признанию Эйдельштейна, в тот момент он понял, что шансов на мирное разрешение конфликта может и не быть, однако все закончилось неожиданно спокойно.