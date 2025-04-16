ФОТО Врачи обнаружили еще один побочный эффект Ozempic

Ozempic - препарат для терапии диабета, который применяют и для похудения. Врачи утверждают, что он, среди прочего, вызывает обвисание кожи ног, что уже проявилось у некоторых знаменитостей. Этот эффект получил название Ozempic foots, пишет Daily Mail.
Доктор Барри Вайнтрауб, сертифицированный пластический хирург из Нью-Йорка, рассказал, что потеря жира может повлиять на задержку воды в организме и вызвать чрезмерное обвисание ног. Он прокомментировал это на примере 72-летней Шэрон Осборн, которая призналась в приеме препарата для похудения.
Недавно знаменитость опубликовала в Instagram фотографию со своим внуком - но зоркие комментаторы поспешили указать на признаки экстремальной потери веса, в том числе на состояние кожи ног.
Кожа на верхней части стопы нежная, тонкая и имеет меньшие жировые запасы, чем на нижней части или подошве. С возрастом жировые отложения на стопах могут стать еще более редкими, что приведет к дряблой коже и морщинам.
Однако прием препаратов для похудения, таких как Ozempic и Mounjaro, может значительно сократить жировые запасы во всем теле, включая стопы, что приведет к чрезмерному обвисанию и морщинам из-за потери мышечной массы, сказал доктор Вайнтрауб.
«Не имея возможности лично осмотреть Шэрон, можно сказать, что вены и обвисшая кожа на верхней и боковых поверхностях стопы могут быть результатом нового недостатка задержки воды из-за снижения индекса массы тела, вызванного приемом Ozempic или другого подобного препарата для похудения. Поскольку сердце становится менее нагруженным дополнительным весом, задержка воды уменьшается, и подструктуры стопы - вены, сухожилия, кости - часто становятся более заметными», - отметил он.
Чтобы исправить «оземпиковые ступни», доктор Вайнтрауб советует сделать подтяжку с помощью разрезов, расположенных по бокам стопы, где они более скрыты, или использовать специальный препарат для придания коже объема. Его можно вводить в кожу стопы так же, как его используют в руках, чтобы скрыть выступающие кости и сухожилия.
Осборн не прокомментировала потенциальный побочный эффект, но ранее отмечала, что ей пришлось прекратить прием Ozempic, потому что она теряла слишком много веса.
«Оземпиковые ступни» - это один из ряда побочных эффектов после радикальной потери веса, вызванной Ozmepic и аналогичными препаратами. Ранее широко обсуждалось «оземпиковое лицо», которое можно увидеть у таких знаменитостей как Кэти Перри, Кристина Агилера, Скотт Дисик и Джессика Симпсон. Они выглядят изможденными с запавшими глазами, впалыми скулами и обвислыми лицами.