ФОТО Врачи обнаружили еще один побочный эффект Ozempic

Доктор Барри Вайнтрауб, сертифицированный пластический хирург из Нью-Йорка, рассказал, что потеря жира может повлиять на задержку воды в организме и вызвать чрезмерное обвисание ног. Он прокомментировал это на примере 72-летней Шэрон Осборн, которая призналась в приеме препарата для похудения.

Недавно знаменитость опубликовала в Instagram фотографию со своим внуком - но зоркие комментаторы поспешили указать на признаки экстремальной потери веса, в том числе на состояние кожи ног.

Кожа на верхней части стопы нежная, тонкая и имеет меньшие жировые запасы, чем на нижней части или подошве. С возрастом жировые отложения на стопах могут стать еще более редкими, что приведет к дряблой коже и морщинам.

Однако прием препаратов для похудения, таких как Ozempic и Mounjaro, может значительно сократить жировые запасы во всем теле, включая стопы, что приведет к чрезмерному обвисанию и морщинам из-за потери мышечной массы, сказал доктор Вайнтрауб.