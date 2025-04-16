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Поведение мужчины в самолете рассердило пассажиров

Фото статьи
Фото: BongkarnGraphic/Shutterstock

Женщина поделилась в социальных сетях неприятным опытом, произошедшим во время 11-часового перелета из Нью-Йорка в Каир. Попутчик попросил поменяться местами, чтобы сесть рядом со своей женой. Однако женщина, заранее забронировавшая себе место у окна, отказалась - и поведение мужчины вывело ее из себя.

По словам женщины, это было тщательно спланированное путешествие, она уделила особое внимание выбору удобного места. «Я забронировала место у окна еще несколько месяцев назад, потому что хотела лететь с комфортом», - написала она на Reddit.

Проблема возникла вскоре после взлета - мужчина предложил поменяться местами, чтобы сесть рядом со своей женой. Женщина была готова уступить, но мужчина не предложил равноценное место.

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