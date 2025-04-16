Поведение мужчины в самолете рассердило пассажиров

Женщина поделилась в социальных сетях неприятным опытом, произошедшим во время 11-часового перелета из Нью-Йорка в Каир. Попутчик попросил поменяться местами, чтобы сесть рядом со своей женой. Однако женщина, заранее забронировавшая себе место у окна, отказалась - и поведение мужчины вывело ее из себя.