Поведение мужчины в самолете рассердило пассажиров

Женщина поделилась в социальных сетях неприятным опытом, произошедшим во время 11-часового перелета из Нью-Йорка в Каир. Попутчик попросил поменяться местами, чтобы сесть рядом со своей женой. Однако женщина, заранее забронировавшая себе место у окна, отказалась - и поведение мужчины вывело ее из себя.
По словам женщины, это было тщательно спланированное путешествие, она уделила особое внимание выбору удобного места. «Я забронировала место у окна еще несколько месяцев назад, потому что хотела лететь с комфортом», - написала она на Reddit.