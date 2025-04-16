«ПРОСТО ОФИГЕТЬ!» Стендап Славы Комиссаренко в Таллинне начался с легкого разочарования

Вскоре Анисимов пригласил на сцену следующего комика из Беларуси Александра Калинкина, который также переехал в Польшу, но чуть раньше - в 2021 году. Он сразу же начал стендап с того, как в новой стране не хватает друзей и семьи, которая его понимает.

Калинкин вспомнил, как однажды в магазине случайно наехал тележкой на ногу рядом стоящего мужчины. Комик стал извиняться на польском, а в ответ услышал несколько грубых слов на русском языке. «И так тепло и легко на душе стало! Прямо как дома!» - посмеялся Калинкин и зал вместе с ним.

В своей программе Калинкин шутил о жизни эмигранта, отношениях, сравнивал воспитание детей в Европе и Беларуси, а также рассказал о своем заболевании - спинальной мышечной атрофии (СМА). «Для того, чтобы вы понимали контекст моих шуток», - отметил комик.

То ли публика стала разогреваться, то ли шутки Калинкина легли точнее, но смех в зале стал звучать громче и искреннее. Атмосфера становилась все теплее, и напряжение первых минут постепенно уходило.

Затем, спустя примерно полчаса, в свете софитов на сцене появился главный герой вечера - харизматичный блондин Слава Комиссаренко. Казалось, что перед тобой - старый добрый друг, с которым ты не виделся несколько лет. И вот он здесь: улыбается, светится и будто говорит без слов: «Ну что, скучали?»