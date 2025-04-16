«ПРОСТО ОФИГЕТЬ!» Стендап Славы Комиссаренко в Таллинне начался с легкого разочарования

Во вторник, 15 апреля, после работы любители остроумных и искрометных шуток спешили в концертный зал Alexela - туда, где на сцену со своей новой программой уже готовился выйти стендап-комик Слава Комиссаренко.
В 19:00 в зал еще забегали опоздавшие зрители, торопливо ища свои места. И спустя десять минут, под песню Depeche Mode - Personal Jesus, на сцену бодро вышел комик Егор Анисимов. «Добрый вечер, Таллинн! Добро пожаловать на концерт Славы Комиссаренко! Вас ждет большое шоу. Сегодня будет два разогревающих комика - я, Саша Калинкин - и, собственно, Слава Комиссаренко!» - бодро объяснил он, что сегодня ждет зрителей.
В воздухе повисло легкое разочарование. Никакой информации о комиках на разогреве не было, а поэтому зрители рассчитывали все полтора часа смеяться над шутками Комиссаренко.
Видимо, недовольство сделало свое дело, и выступление Анисимова не многие оценили. Хотя где-то в зале периодически звучал смех, некоторые ряды молча наблюдали за происходящим на сцене.
Комик рассказал, что родился в Беларуси, а 23 февраля 2022 года у него был концерт в Украине, откуда он уже переехал в Варшаву. «Мы так мощно напились после концерта, что я проспал воздушную тревогу. Я просыпаюсь, мне друзья пишут: "Егор, что ты? Как ты?" А я просто записываю другу голосовую: "Паш, я так на*бенился вчера... А что такое?"» - вспоминал Анисимов, периодически вызывая в зале смешки.
Эта история стала переходом к шуткам об эмиграции, Лукашенко, белорусах и рейтинге паспортов. Оглядываясь по сторонам, я понимала, что эти, казалось бы, актуальные и смелые шутки не вызывают искреннего смеха не только у меня.
Вскоре Анисимов пригласил на сцену следующего комика из Беларуси Александра Калинкина, который также переехал в Польшу, но чуть раньше - в 2021 году. Он сразу же начал стендап с того, как в новой стране не хватает друзей и семьи, которая его понимает.
Калинкин вспомнил, как однажды в магазине случайно наехал тележкой на ногу рядом стоящего мужчины. Комик стал извиняться на польском, а в ответ услышал несколько грубых слов на русском языке. «И так тепло и легко на душе стало! Прямо как дома!» - посмеялся Калинкин и зал вместе с ним.
В своей программе Калинкин шутил о жизни эмигранта, отношениях, сравнивал воспитание детей в Европе и Беларуси, а также рассказал о своем заболевании - спинальной мышечной атрофии (СМА). «Для того, чтобы вы понимали контекст моих шуток», - отметил комик.
То ли публика стала разогреваться, то ли шутки Калинкина легли точнее, но смех в зале стал звучать громче и искреннее. Атмосфера становилась все теплее, и напряжение первых минут постепенно уходило.
Затем, спустя примерно полчаса, в свете софитов на сцене появился главный герой вечера - харизматичный блондин Слава Комиссаренко. Казалось, что перед тобой - старый добрый друг, с которым ты не виделся несколько лет. И вот он здесь: улыбается, светится и будто говорит без слов: «Ну что, скучали?»
Слава был поражен количеством людей, которые собрались вчера на концерт. «Офигеть, 1200 человек сегодня и послезавтра еще концерт, а там - 1800! Ничего себе! Спасибо вам огромное, что вы пришли, ребята! Это очень многое для нас значит!» - сказал он, не скрывая благодарности. Аплодисменты не стихали, а кто-то даже вскрикнул от радости.
Также в начале выступления комик попросил зрителей воздержаться от съемки стендапа на видео, но фото делать разрешил. «Ребята, прекрасно проведем с вами время. Только вот единственная просьба - пожалуйста, не фотографируйте. Но вам плевать, поэтому фотографируйте! Это белорусские правила. Они гибкие!» - пошутил Слава, мгновенно сорвав волну смеха в зале.
Комиссаренко начал без раскачки, с легкой самоиронии и тем самым узнаваемым тоном - будто рассказывает что-то на кухне друзьям. Комик сразу поймал контакт с залом, и стало понятно: вот он, тот самый стиль: смесь наблюдательности, честности и доброй насмешки над всем, включая самого себя.
В какой-то момент мужчина, сидевший возле сцены, стал махать бумажным пакетом, выкрикивая: «Забери подарок!» Вместо прямого ответа Слава моментально обыграл ситуацию: «Ну отлично! А у меня тут, бл*ть, 1200 человек. Извините, пожалуйста, ребята». «А че это, бл*ть, 1198 человек не могут подождать, что ли? Пошел н**уй со своими шутками, концертом. Мы тебе подарок принесли, бл*ть!» - доиграл комик, как будто продолжая диалог от лица того самого зрителя.
Да, нецензурной лексики в шутках Комиссаренко стало больше. И где-то хотелось, чтобы он сбавил этот напор. Но на общее впечатление от выступления популярного комика это никак не повлияло. Харизма Славы, его искренность и умение держать зал с лихвой перекрывали любые шероховатости.
Он свободно прыгал от темы к теме - от политики и эмиграции до попыток выучить английский язык и свиданий с девушками. Это были те самые шутки, когда ты не просто смеешься, а узнаешь себя, улыбаешься и думаешь: «Точно! Прям в точку!»
И тут резко конец. Ты не понимаешь: «Как так? Почему так быстро закончилось? Почему так неожиданно и резко?» А потом достаешь телефон и осознаешь, что стендап продлился даже дольше заявленного времени. Но уходили из концертного зала все с улыбкой и зарядом энергии, которую не так просто получить в повседневной суете. Слава будто вытащил каждого из рутины, дал выдохнуть, посмеяться и напомнил, что, несмотря ни на что, жизнь - все еще штука смешная. И ради этого стоило прийти.