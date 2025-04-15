Стало известно, в каких аэропортах мира чаще всего крадут багаж путешественников

Как установило свежее исследование AirAdvisor, в некоторых аэропортах мира чемоданы туристов пропадают чаще, и причина этого - кражи.

«Для большинства путешественников неожиданностью становится то, что подавляющее большинство зон выдачи багажа не контролируются и полностью открыты для публики», - отметили авторы исследования.

Всего было проанализировано 53 аэропорта по всему миру по следующим параметрам:​ объем пассажиров, рейтинги Google и отзывы Yelp, поиски утерянного багажа в окрестностях аэропорта, среднее время, которое нужно пройти от выхода на посадку до зоны выдачи багажа

В итоге авторы исследования пришли к очевидному выводу - чем больше и загруженнее аэропорт, тем выше вероятность кражи багажа.

Возглавил антирейтинг крупнейший международный аэропорт Лондона Хитроу. Хотя он, возможно, и не такой большой, как другие аэропорты, но с точки зрения фактического размера или пассажиропотока, они превосходят все остальные по количеству поисковых запросов Google о потерянном багаже (на 14 840 поисков больше, чем Международного аэропорта Париж-Шарль-де-Голль, который занял второе место в опросе).

10 аэропортов мира, где чаще всего теряется багаж пассажиров

1. Аэропорт Лондон Хитроу (LHR), Великобритания

2. Международный аэропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франция

3. Международный аэропорт Дубая, ОАЭ

4. Аэропорт Стамбула (IST), Турция

5. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне (FRA), Германия

6. Аэропорт Амстердама Схипхол (AMS), Нидерланды

7. Аэропорт Сингапур Чанги (SIN), Сингапур

8. Аэропорт Барселона-Эль-Прат (BCN), Испания

9. Международный аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен (SAW), Турция