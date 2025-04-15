Участника группы Backstreet Boys обвинили в сексуальном насилии: певец отреагировал

На артиста подала иск женщина по имени Лаура Пенли. Она утверждает, что Ник совершил сексуальное насилие над ней в 2004 году. Тогда ей было 19 лет. После интимного контакта Лаура заразилась инфекционным заболеванием, которое привело к раку шейки матки.

«Пенли утверждает, что сексуальное насилие "с применением силы" произошло на кровати певца, несмотря на то, что она несколько раз говорила "нет". Картер якобы не использовал средства защиты, чтобы предотвратить распространение инфекций, передающихся половым путем. Однако все же заразил ее, например, вирусом папилломы человека (широко известный как ВПЧ), вызывающим такие проблемы со здоровьем, как рак шейки матки», - отмечают адвокаты.

Известно, что пара была в отношениях с декабря 2004 года по февраль 2005 года. Влюбленные виделись каждые несколько недель и их встречи носили интимный характер, но однажды Ник якобы отказался использовать презервативы.

Двадцать лет назад женщина получила положительный результат на хламидиоз и гонорею, а также ей диагностировали рак шейки матки второй стадии.

Сейчас пострадавшая требует денежную компенсацию в размере более 15 тысяч долларов (13 177 евро - при.ред), а также хочет, чтобы это дело рассматривал суд присяжных.

Реакция Ника Картера

Картер уже отреагировал на скандальное заявление женщины. Он отрицает связи с ней, а его адвокаты говорят об этом так:

«Это очередная чушь от банды заговорщиков и их адвокатов, которые продолжают злоупотреблять системой правосудия, пытаясь уничтожить Ника Картера. Это сделано по той же предсказуемой схеме - десятилетиями выжидать, пока господин Картер празднует профессиональный юбилей, а затем прятаться за судебной тайной, чтобы делать абсолютно ложные заявления, пытаясь нанести максимальный вред Нику и его семье».