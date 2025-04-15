«Нужно научиться отстраняться»: Меган Маркл рассказала, как пережила выкидыш

Меган Маркл высказалась о выкидыше, который у нее произошел в 2020 году. Все случилось, когда она переодевала своего старшего сына Арчи.
«Я уже говорила публично о выкидыше, который у меня случился. Я думаю, чтобы пережить это, нужно научиться отстраняться», - рассказала 43-летняя Меган в своем подкасте «Признания женщины-основателя».
При этом она сравнила выкидыш с закрытием бизнеса или уходом из компании: «С этим было связано так много надежд. Но в какой-то момент нужно быть готовой отпустить то, что ты планировал любить долгое время».
Ранее Меган Маркл рассказывала о том, что после беременности столкнулась с послеродовой преэклампсией. Это заболевание, которое может привести в том числе к инсульту. Однако в соцсетях ей не поверили, посчитав, что это очередная выдумка для привлечения внимания.
Меган Маркл в последнее время очень часто критикуют. Ее проекты считают провальными, а саму Меган регулярно обвиняют во лжи и неискренности. Например, недавно ее раскритиковали за кулинарное шоу «С любовью, Меган»: многие посчитали его постановочным.