«Нужно научиться отстраняться»: Меган Маркл рассказала, как пережила выкидыш

«Я уже говорила публично о выкидыше, который у меня случился. Я думаю, чтобы пережить это, нужно научиться отстраняться», - рассказала 43-летняя Меган в своем подкасте «Признания женщины-основателя».

При этом она сравнила выкидыш с закрытием бизнеса или уходом из компании: «С этим было связано так много надежд. Но в какой-то момент нужно быть готовой отпустить то, что ты планировал любить долгое время».

Ранее Меган Маркл рассказывала о том, что после беременности столкнулась с послеродовой преэклампсией. Это заболевание, которое может привести в том числе к инсульту. Однако в соцсетях ей не поверили, посчитав, что это очередная выдумка для привлечения внимания.