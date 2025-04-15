Названа причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Выяснилось, что на территории, где в феврале были найдены мертвыми голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава, обитают крысы, которые распространяют смертельную болезнь.

95-летний актер и его 65-летняя жена были найдены мертвыми 26 февраля в своем доме в Нью-Мексико после того, как сотрудники службы безопасности увидели их тела через окно и сообщили властям.

Первоначальной причиной смерти считалось отравление угарным газом, однако позже эта версия была исключена после того, как следователи обнаружили, что собака пары также была найдена мертвой в другом месте на территории дома.

Сообщается, что Бетси Аракава скончалась около 12 февраля от хантавирусного легочного синдрома - редкого заболевания, который распространяется через экскременты и мочу грызунов.

Хэкмен скончался несколько дней спустя, 18 февраля, от тяжелого заболевания сердца, которое усугубилось болезнью Альцгеймера и заболеванием почек. Он был в настолько плохом состоянии, что следователи предположили, что Хэкмен, возможно, даже не знал о смерти своей жены и ни с кем не мог связаться.

Через неделю после обнаружения тел Департамент общественного здравоохранения штата Нью-Мексико провел оценку уединенного особняка Хэкмена. И обнаружил восемь крысиных гнезд на территории поместья актера, что делает его рассадником хантавируса.

Смертельный хантавирус обычно распространяется через мочу и экскременты грызунов, с которыми человек может контактировать при уборке подвала или чердака.