Названа причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Особняк Джина Хэкмена стоимостью четыре миллиона долларов буквально кишел крысами и стал рассадником опасного хантавируса, который убил его жену Бетси Аракаву, прежде чем он сам трагически погиб несколько дней спустя, сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что на территории, где в феврале были найдены мертвыми голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава, обитают крысы, которые распространяют смертельную болезнь.
95-летний актер и его 65-летняя жена были найдены мертвыми 26 февраля в своем доме в Нью-Мексико после того, как сотрудники службы безопасности увидели их тела через окно и сообщили властям.
Первоначальной причиной смерти считалось отравление угарным газом, однако позже эта версия была исключена после того, как следователи обнаружили, что собака пары также была найдена мертвой в другом месте на территории дома.
Сообщается, что Бетси Аракава скончалась около 12 февраля от хантавирусного легочного синдрома - редкого заболевания, который распространяется через экскременты и мочу грызунов.
Хэкмен скончался несколько дней спустя, 18 февраля, от тяжелого заболевания сердца, которое усугубилось болезнью Альцгеймера и заболеванием почек. Он был в настолько плохом состоянии, что следователи предположили, что Хэкмен, возможно, даже не знал о смерти своей жены и ни с кем не мог связаться.
Через неделю после обнаружения тел Департамент общественного здравоохранения штата Нью-Мексико провел оценку уединенного особняка Хэкмена. И обнаружил восемь крысиных гнезд на территории поместья актера, что делает его рассадником хантавируса.
Смертельный хантавирус обычно распространяется через мочу и экскременты грызунов, с которыми человек может контактировать при уборке подвала или чердака.
Хантавирус был впервые обнаружен в Южной Корее в 1978 году, когда исследователи выделили вирус от полевой мыши. Вирус редко встречается в США, ежегодно регистрируется менее 50 случаев. Однако после смерти Аракавы вирус унес жизни еще троих человек в городе Маммот-Лейкс, штат Калифорния.