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Глава компании Lego и друг короля Дании погиб на горнолыжном курорте

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Майкл Хэлби отдыхал на эксклюзивном курорте Вербье в швейцарских Альпах. И разбился на сложнейшем спуске, который известен своей крутизной, пишет Фокус.

64-летний датский финансист Майкл Хэлби был доставлен в больницу на вертолете после ужасной аварии, но скончался от внутреннего кровотечения. Он много лет был заместителем председателя Kirkbi, инвестиционной компании, управляющей многомиллионным состоянием семьи владельцев Лего и контролирующей мировую империю игрушек.

Он также был давним другом и доверенным лицом королевы Мэри и короля Дании Фредерика и его часто можно было видеть на многочисленных королевских мероприятиях и семейных торжествах. Королева уже выразила сочувствие, сказав, что смерть Хэлби это «большая личная утрата».

Дружба короля Дании и финансиста началась еще когда Фредерик был наследным принцем и только был представлен датскому бизнес-сообществу.

Руководитель Lego Томас Кирк Кристиансен, который возглавляет как гиганта по производству игрушек, так и семейную инвестиционную фирму, заявил, что он «глубоко опечален» потерей своего доверенного заместителя и друга.

Известно, что Хэлби разбился в горнолыжном районе «Четыре долины». Это место одно из самых опасных мест курорта Вербье.

Только день назад там разбился лыжник из Британии. Он спускался с перевала Кляйне-Шайдегг, не справился с управлением и упал в ручей Рюхенбах.

Его достали из воды гораздо ниже по склону в деревне Гриндельвальд и доставили в больницу, но он умер от травм.

Рюхенбах и склон рядом с ним популярен не только среди лыжников, но и среди фанатов Шерлока Холмса, именно у местного водопада, как писал Конан Дойл, состоялась финальная схватка между Холмсом и его заклятым врагом профессором Мориарти.

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