Глава компании Lego и друг короля Дании погиб на горнолыжном курорте

64-летний датский финансист Майкл Хэлби был доставлен в больницу на вертолете после ужасной аварии, но скончался от внутреннего кровотечения. Он много лет был заместителем председателя Kirkbi, инвестиционной компании, управляющей многомиллионным состоянием семьи владельцев Лего и контролирующей мировую империю игрушек.

Он также был давним другом и доверенным лицом королевы Мэри и короля Дании Фредерика и его часто можно было видеть на многочисленных королевских мероприятиях и семейных торжествах. Королева уже выразила сочувствие, сказав, что смерть Хэлби это «большая личная утрата».

Дружба короля Дании и финансиста началась еще когда Фредерик был наследным принцем и только был представлен датскому бизнес-сообществу.

Руководитель Lego Томас Кирк Кристиансен, который возглавляет как гиганта по производству игрушек, так и семейную инвестиционную фирму, заявил, что он «глубоко опечален» потерей своего доверенного заместителя и друга.

Известно, что Хэлби разбился в горнолыжном районе «Четыре долины». Это место одно из самых опасных мест курорта Вербье.

Только день назад там разбился лыжник из Британии. Он спускался с перевала Кляйне-Шайдегг, не справился с управлением и упал в ручей Рюхенбах.

Его достали из воды гораздо ниже по склону в деревне Гриндельвальд и доставили в больницу, но он умер от травм.