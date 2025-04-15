Мир моды потрясен: топ-модель скончалась в 27 лет от редкого заболевания

Модельный мир потрясен трагической новостью - на 28-м году жизни скончалась Люси Маркович, звезда подиума с австралийскими и хорватскими корнями, работавшая с ведущими модными Домами и Elite Model Management. Девушка умерла после продолжительной борьбы с недугом - артериовенозной мальформацией головного мозга (АВМ).

Это редкая врожденная сосудистая аномалия, при которой артерии и вены соединяются напрямую, минуя капилляры. Такое неправильное переплетение сосудов нарушает нормальное кровоснабжение мозга, из-за чего ткани не получают достаточного количества кислорода. Это может привести к головным болям, судорогам, кровоизлияниям и другим серьезным осложнениям. Подобные сосудистые клубки встречаются не чаще чем у одного из ста тысяч человек. И аномальные соединения между артериями и венами с каждым годом могут только увеличиваться, сообщает Woman.

О своем диагнозе подписчикам Люси сообщила в марте, когда АВМ в задней части мозга стал размером с мяч для гольфа и у нее начались припадки.

«Повезет - не повезет… Облучение, судороги, тяжелые лекарства и четыре года. Мне предстоит операция на головном мозге… Я взволнована, благодарна, напугана, полна надежд», - писала она в своем последнем посте перед операцией, назначенной сначала на 26 марта, но впоследствии перенесенной на 2 апреля.