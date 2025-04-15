Мир моды потрясен: топ-модель скончалась в 27 лет от редкого заболевания

Люси Маркович боролась с врожденной патологией. Недавно топ-модели сделали срочную операцию, но она впала в кому и скончалась, не приходя в сознание.
Модельный мир потрясен трагической новостью - на 28-м году жизни скончалась Люси Маркович, звезда подиума с австралийскими и хорватскими корнями, работавшая с ведущими модными Домами и Elite Model Management. Девушка умерла после продолжительной борьбы с недугом - артериовенозной мальформацией головного мозга (АВМ).
Это редкая врожденная сосудистая аномалия, при которой артерии и вены соединяются напрямую, минуя капилляры. Такое неправильное переплетение сосудов нарушает нормальное кровоснабжение мозга, из-за чего ткани не получают достаточного количества кислорода. Это может привести к головным болям, судорогам, кровоизлияниям и другим серьезным осложнениям. Подобные сосудистые клубки встречаются не чаще чем у одного из ста тысяч человек. И аномальные соединения между артериями и венами с каждым годом могут только увеличиваться, сообщает Woman.
О своем диагнозе подписчикам Люси сообщила в марте, когда АВМ в задней части мозга стал размером с мяч для гольфа и у нее начались припадки.
«Повезет - не повезет… Облучение, судороги, тяжелые лекарства и четыре года. Мне предстоит операция на головном мозге… Я взволнована, благодарна, напугана, полна надежд», - писала она в своем последнем посте перед операцией, назначенной сначала на 26 марта, но впоследствии перенесенной на 2 апреля.
Увы, организм не выдержал вмешательств. На фоне осложнений Люси впала в кому и уже не пришла в сознание. За несколько часов до ее смерти бойфренд модели разместил обращение: «Люси в настоящее время борется за свою жизнь, нам нужны все ваши молитвы». Но чуда не произошло.
О смерти девушки на минувших выходных сообщил сам возлюбленный. «Дорогие друзья и семья, с сожалением сообщаю вам, что Люси скончалась. Она была спокойна. Я, ее мама и моя мама были рядом с ней. Мы просим вас дать нам немного времени в эти трудные часы. Пусть Люси покоится с миром», - написал он.
Память Люси Маркович почтили не только ее родные и друзья, но и представители индустрии моды. В агентстве Elite Model Management NYC, с которым у девушки был подписан контракт, выразили глубокое соболезнование и опубликовали искреннее прощальное письмо: «Люси была ярким лучом света… Ее улыбка и смех могли осветить любую комнату. Она любила танцевать, и действительно сияла. Она привнесла элегантность, силу и красоту в свою работу, но больше всего - тепло, смех и свет». В агентстве подчеркнули, что для них было честью стать частью пути, который выбрала Люси.