ФОТО Алла Пугачева празднует 76-летие на яхте с Максимом Галкиным

Алла Пугачева празднует 76-й день рождения на борту яхты в компании мужа Максима Галкина. Совместный кадр с певицей на палубе судна шоумен опубликовал в своем Instagram утром 15 апреля и обратился к жене.
«С днем рождения, любимая», - написал 48-летний Галкин под фото, на котором пара позирует на яхте, пришвартованной в порту среди множества других судов.
Многие присоединились к поздравлениям: «Нам повезло жить в эпоху Пугачевой! С днем рождения», «С днем весны и красоты, дорогая Алла Борисовна! С днем рождения! Сил и радости Вам!»
За Максима Галкина, который на 30 лет моложе нее, Алла Пугачева вышла замуж в 2011 году в возрасте 62 лет, спустя шесть лет пара обвенчалась. У супругов растут 11-летние близнецы Гарри и Лиза, которых родила суррогатная мать. Этот брак стал пятым для Примадонны.