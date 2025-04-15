ФОТО Алла Пугачева празднует 76-летие на яхте с Максимом Галкиным

Многие присоединились к поздравлениям: «Нам повезло жить в эпоху Пугачевой! С днем рождения», «С днем весны и красоты, дорогая Алла Борисовна! С днем рождения! Сил и радости Вам!»

За Максима Галкина, который на 30 лет моложе нее, Алла Пугачева вышла замуж в 2011 году в возрасте 62 лет, спустя шесть лет пара обвенчалась. У супругов растут 11-летние близнецы Гарри и Лиза, которых родила суррогатная мать. Этот брак стал пятым для Примадонны.