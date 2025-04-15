Что сжигает жир быстрее упражнений на пресс: диетолог назвала восемь лучших продуктов

«Хотя ни один продукт не может волшебным образом растопить жир на животе за одну ночь, определенная пища может ускорить метаболизм, уменьшить вздутие живота и способствовать потере жира лучше, чем упражнения на пресс», - говорит Тара Коллингвуд.

Вот какие 8 продуктов для борьбы с жиром на животе она советует.

1. Авокадо

​Первый продукт, который вы должны добавить в свой рацион, чтобы уменьшить жир на животе, - это авокадо. Оно наполнено здоровыми мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить накопление жира на животе. Также этот продукт богат клетчаткой, что позволяет дольше оставались сытым.

2. Яйца

Яйца - еще один продукт, который нужно есть ежедневно, чтобы похудеть. Сжиганию жира и снижению аппетита способствует высокое содержание белка в яйцах. Они также могут помочь поддерживать стабильный уровень инсулина, что является ключевым для потери жира на животе.

3. Ягоды

Ягоды являются более здоровым продуктом, чем фрукты. Насыщенные антиоксидантами и клетчаткой, они помогают уменьшить воспаление, а благодаря содержанию сахара вы можете их есть, когда хотите сладкого. В ягодах меньше сахара, чем в большинстве фруктов, утверждает диетолог.

4. Листовая зелень

Шпинат, капуста, листовая капуста, ромен также полезны для удаления жира на животе. Они низкокалорийные, питательные, имеют высокое содержание воды и клетчатки. Эти продукты также могут помочь уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение.

5. Сладкий картофель

Сладкий картофель - хороший выбор, если вы пытаетесь похудеть. Крахмал и клетчатка в его составе обеспечивают сытость и стабилизируют уровень сахара в крови. Они также могут помочь бороться с резистентностью к инсулину, из-за которой появляется жир на животе.

6. Орехи

Миндаль, грецкие орехи, фисташки - являются отличным выбором для перекуса. Здоровые жиры и белок помогут вам насытиться и, следовательно, уменьшить тягу к калорийной пище. Исследования также показывают, что люди, которые едят орехи, как правило, имеют более узкую талию, сообщила эксперт.

7. Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины и кофеин, которые могут способствовать окислению жира, особенно висцерального, пояснила диетолог.

8. Греческий йогурт