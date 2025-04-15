УСПЕЙТЕ КУПИТЬ БИЛЕТ! Группа «Би-2» возвращается в Таллинн

По многочисленным просьбам публики легендарная российская рок-группа «Би-2» снова приезжает в Таллинн. 18 декабря группа выступит в Unibet Arena с полюбившимся концертным туром All The Best.
Ожидается масштабное шоу, в рамках которого на сцене прозвучат самые знаковые хиты группы «Би-2» - в новом звучании. Многие из этих песен уже можно услышать в первой части альбома All The Best, вышедшей в феврале прошлого года.
All The Best - это дань уважения любимым песням поклонников «Би-2»: узнаваемые аранжировки, но в современной звуковой обработке. Именно так они зазвучат и в Таллинне: любимые хиты, идеальное качество звука и энергия живого концерта.
Приготовьтесь к грандиозному музыкальному шоу!
Сегодня, 15 апреля, стартовала предварительная продажа билетов на Piletilevi. Для самых быстрых доступно ограниченное количество билетов по цене от 45 евро - позже цены повысятся. Не упустите шанс - выбирайте лучшие места первыми!