УСПЕЙТЕ КУПИТЬ БИЛЕТ! Группа «Би-2» возвращается в Таллинн

Ожидается масштабное шоу, в рамках которого на сцене прозвучат самые знаковые хиты группы «Би-2» - в новом звучании. Многие из этих песен уже можно услышать в первой части альбома All The Best, вышедшей в феврале прошлого года.

All The Best - это дань уважения любимым песням поклонников «Би-2»: узнаваемые аранжировки, но в современной звуковой обработке. Именно так они зазвучат и в Таллинне: любимые хиты, идеальное качество звука и энергия живого концерта.

Приготовьтесь к грандиозному музыкальному шоу!