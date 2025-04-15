Что произойдет, если попросить искусственный интеллект представить, как будет выглядеть житель Эстонии через тысячу лет? Я провела небольшой эксперимент, используя нейросеть. Конечно, это не точный прогно, но подобное помогает задуматься о большем: что в нас со временем​ изменится, а что останется неизменным?

Искусственный интеллект полагает, что если современная женщина из Эстонии стремится найти баланс между своими корнями и глобальным миром, то к 3025 году эти понятия уже не будут противопоставлены - они сольются воедино.