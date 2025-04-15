ФОТО И ВИДЕО Пенсионеры из Маарду пустились в пляс: «Я в поиске кавалера!»

Жительницы Маарду признались, что в молодости порой отказывали кавалерам в просьбе потанцевать. «Я не танцую!» - вспоминает свой ответ на настойчивое приглашение Людмила. «Ну если, например, ты такая [высокая], а он такой [низкий]. Ну как ты пойдешь с ним танцевать? Меня это очень пугало!» - объясняет Лилия, почему порой отказывала мужчинам.

У Виктора любовь к танцам - с молодости. «Полтора года занимался бальными танцами. Но это давно было. Нравилось. Как все молодые, в клуб ходил», - делится он. Поэтому даже то, что его спутница не смогла прийти на мероприятие, не остановило Виктора. Он с удовольствием вышел на танцпол и наслаждался музыкой в компании новых знакомых.

Оказалось, что в зале есть еще одна любительница бальных танцев. «Мне всегда нравилось танго, вальс, джайв и самба», - признается Галина. А ее подруге, Людмиле, ближе такие танцы, как шейк и рок-н-ролл. Она также отметила, что любит отдыхать в Турции и Египте, потому что именно там готова плясать до упаду. «В Турции аниматоры приглашали меня... Они красиво двигаются! Очень хорошо с ними танцевали. И Египет! Вот мои две любимые страны!» - говорит Людмила.

Галина же поделилась теплым воспоминанием, когда ее на танго пригласил незнакомый мужчина. «Вы знаете, как он здорово танцевал! Я тогда еще не умела, а он очень хорошо танцевал. И у нас так чудесно получилось!» - с улыбкой рассказывает она.