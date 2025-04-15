ФОТО И ВИДЕО Пенсионеры из Маарду пустились в пляс: «Я в поиске кавалера!»

В минувшую пятницу, 11 апреля, в Маарду прошел танцевальный вечер для пенсионеров. И хотя в этот раз в Центре досуга собралось не так много людей, те, кто пришли, искренне наслаждались вечером! Смотрите фото и видео!
Ведущим вечера был директор Центра культуры и информации Маарду Игорь Ермаков. Он подготовил специальную развлекательную программу, чтобы раскрепостить пенсионеров перед тем, как они пустятся в пляс. Вечер Ермаков предложил начать с отгадывания загадок: «Только так. Сделаем как в школе, чтобы не выкрикивать. Кто знает ответ - поднимает руку. Неправильно отвечаете - к другому перехожу. Чтобы у нас все по-честному было».
Вопросы оказались с подвохом, но это только добавляло веселья в игру. Пожилые люди словно вновь впали в детство: старались первыми поднять руку или, когда отвечали неправильно, искренне расстраивались. За каждый правильный ответ можно было получить сладкое угощение. Как шутил ведущий, - «закуску под шампанское».
Когда все загадки были отгаданы, гостей угостили игристым, а на сцену вышли танцоры из школы Dance Hayat. Публика поддерживала артистов бурными аплодисментами, а кто-то даже пританцовывал на месте. Затем танцоры спустились со сцены и стали приглашать пенсионеров на танцпол.
Тут уже гости вечера не стали сдерживать себя и радостные закружились в танце.
Смотрите фото и видео!
Лилия рассказала, что в ее молодости были популярны такие танцы, как шейк, тустеп, вальс и фокстрот. «Летка-енка в наше время была! Но теперь уже не попрыгаешь!» - с улыбкой добавляет Людмила. «Это было 50 лет назад!» - говорит другая гостья танцевального вечера, которую также зовут Людмила.
Жительницы Маарду признались, что в молодости порой отказывали кавалерам в просьбе потанцевать. «Я не танцую!» - вспоминает свой ответ на настойчивое приглашение Людмила. «Ну если, например, ты такая [высокая], а он такой [низкий]. Ну как ты пойдешь с ним танцевать? Меня это очень пугало!» - объясняет Лилия, почему порой отказывала мужчинам.
У Виктора любовь к танцам - с молодости. «Полтора года занимался бальными танцами. Но это давно было. Нравилось. Как все молодые, в клуб ходил», - делится он. Поэтому даже то, что его спутница не смогла прийти на мероприятие, не остановило Виктора. Он с удовольствием вышел на танцпол и наслаждался музыкой в компании новых знакомых.
Оказалось, что в зале есть еще одна любительница бальных танцев. «Мне всегда нравилось танго, вальс, джайв и самба», - признается Галина. А ее подруге, Людмиле, ближе такие танцы, как шейк и рок-н-ролл. Она также отметила, что любит отдыхать в Турции и Египте, потому что именно там готова плясать до упаду. «В Турции аниматоры приглашали меня... Они красиво двигаются! Очень хорошо с ними танцевали. И Египет! Вот мои две любимые страны!» - говорит Людмила.
Галина же поделилась теплым воспоминанием, когда ее на танго пригласил незнакомый мужчина. «Вы знаете, как он здорово танцевал! Я тогда еще не умела, а он очень хорошо танцевал. И у нас так чудесно получилось!» - с улыбкой рассказывает она.
Анатолий вспоминает, как в молодости, еще до работы, забегал в клуб. «До работы идем на танцы. Потанцуем и бежим все на химзавод», - рассказывает он. В его молодости, добавляет Анатолий, были популярны как фокстрот, так и танго.