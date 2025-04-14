ФОТО На неделе моды в Милане побывал и посол Эстонии

Завершившуюся сегодня неделю дизайна в Милане ежегодно посещает порядка 500 000 человек - в этот раз среди гостей был и посол Эстонии в Милане Лаури Бамбус.
«В понедельник, 7 апреля, три посла стран Балтии торжественно открыли выставку Tactile Baltics, которая в рамках недели дизайна в Милане представила работы 21 дизайнера из Эстонии, Латвии и Литвы в атмосферном здании Palazzo Litta. Выставка стала частью серии мероприятий Variations, организованной итальянским агентством MoscaPartners», – говорится на Facebook-странице посольства Эстонии в Риме.