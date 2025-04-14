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ФОТО На неделе моды в Милане побывал и посол Эстонии

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Завершившуюся сегодня неделю дизайна в Милане ежегодно посещает порядка 500 000 человек - в этот раз среди гостей был и посол Эстонии в Милане Лаури Бамбус.

«В понедельник, 7 апреля, три посла стран Балтии торжественно открыли выставку Tactile Baltics, которая в рамках недели дизайна в Милане представила работы 21 дизайнера из Эстонии, Латвии и Литвы в атмосферном здании Palazzo Litta. ​Выставка стала частью серии мероприятий Variations, организованной итальянским агентством MoscaPartners», – говорится на Facebook​-странице посольства Эстонии в Риме.

«Неделю дизайна в Милане ежегодно посещают около 500 000 человек. От Эстонии в ней приняли участие дизайнеры Аннике Лайго, Heiter X, Керту Лийса Лепик (специальный проект студии промышленного дизайна EKA), Маарья Мяэметс, Myceen, Standard, Teresa RA (спецпроект кафедр промышленного дизайна и керамики EKA)», - отмечается в публикации.

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