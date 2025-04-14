ВИДЕО В Сети обсуждают паб с необычной системой оплаты: «Хочешь выпить пива – придется снять…»

Популярный паб Dulle Griet, расположенный в историческом центре Гента, придумал забавный и эффективный способ предотвратить кражу бокалов посетителями. Если вы заказываете их знаменитое пиво Max, то помимо оплаты напитка в качестве залога нужно оставить один свой ботинок.
Причина кроется в особом бокале, в котором подается пиво Max. Это 1,2-литровый бокал в форме песочных часов, которые «держит» в деревянная рамка. Такая необычная посуда уже не раз «уходила» из паба вместе с посетителями, поэтому было принято решение ввести систему залога в виде обуви.