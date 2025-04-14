Пн, 14.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО В Сети обсуждают паб с необычной системой оплаты: «Хочешь выпить пива – придется снять…»

Отдых в пабе. Снимок иллюстративный.
Отдых в пабе. Снимок иллюстративный. Фото: AvokadoStudio / Shutterstock

Популярный паб Dulle Griet, расположенный в историческом центре Гента, придумал забавный и эффективный способ предотвратить кражу бокалов посетителями. Если вы заказываете их знаменитое пиво Max, то помимо оплаты напитка в качестве залога нужно оставить один свой ботинок.

Причина кроется в особом бокале, в котором подается пиво Max. Это 1,2-литровый бокал в форме песочных часов, которые «держит» в деревянная рамка. Такая необычная посуда уже не раз «уходила» из паба вместе с посетителями, поэтому было принято решение ввести систему залога в виде обуви.

Ботинок кладут в корзину, которую затем поднимают под потолок и оставляют там до тех пор, пока клиент не допьет пиво и не вернет бокал.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх