ВИДЕО В Сети обсуждают паб с необычной системой оплаты: «Хочешь выпить пива – придется снять…»

Причина кроется в особом бокале, в котором подается пиво Max. Это 1,2-литровый бокал в форме песочных часов, которые «держит» в деревянная рамка. Такая необычная посуда уже не раз «уходила» из паба вместе с посетителями, поэтому было принято решение ввести систему залога в виде обуви.