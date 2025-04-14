Названы основные ошибки в путешествиях с маленьким ребенком

«Это процесс, когда они относят его в сторону и сканируют каждую бутылку. Поэтому, если вы не дадите себе достаточно времени, это может вызвать большой стресс», - рассказала она, отметив, что однажды они даже пропустили свой рейс из-за слишком длительной проверки.

Откажитесь от жилья с лестницами

Грэнджер и Бойд часто выбирали квартиры на Airbnb вместо отелей из-за большего пространства и удобств, например, таких как кухонная техника. Но они не всегда правильно выбирали апартаменты - лучше выбирать жилье с одним этажом, если путешествуете с маленькими детьми.

Арендуйте автомобиль с креслом для ребенка

Отец семейства рассказывает, что аренда авто с детским креслом спасает их от многих проблем в путешесвиях - с одной стороны, это позволяет успеть больше, а, с другой, им не нужно брать в дорогу свое автокресло.

«Греция была сложным путешествием, потому что там было много культурных достопримечательностей, которые можно увидеть, но которые находятся далеко. Мы ездили на паромах с острова на остров. У нас была бы гораздо более приятная поездка, если бы мы арендовали автомобиль», – отметила путешественница.​

Не забывайте планировать перерывы

Путешествуя с детьми, очень важно оставлять время на дополнительный отдых, особенно после длительных перелетов или переездов.