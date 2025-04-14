Названы основные ошибки в путешествиях с маленьким ребенком

Пара туристов из США Линдси Грейнджер и Колин Бойд, путешествующие по миру со своей 3-летней дочкой Кинсли, в разговоре с Business Insider рассказали об ошибках, которые они совершили на своем пути, а также предупредили, как их избежать.
Путешествие с детьми - это всегда вызов, причем как для самих родителей и их детей, так и окружающих. Но также многие бывалые туристы уверены: чем раньше вы начнете приучать своих детей к поездкам, тем быстрее они к ним адаптируются, главное только правильно подготовиться к приключению.
Выбирайте правильную коляску
Когда журналистка Грейнджер и режиссер Бойд взяли Кинсли в Грецию в возрасте 2 лет, они не хотели таскать с собой большую коляску с комбинированным автокреслом, поэтому купили недорогую коляску-трость, с которой было бы удобнее гулять несколько дней. Но когда они добрались до Афин, то поняли, что легкая коляска-трость не подходит для такой местности.
«В Греции есть мощеные дороги. Это очень старое, красивое место, но наша дешевая коляска не выдержала этого», - поделился Бойд.
Скорректируйте режим сна ребенка перед полетом
«Допустим, она легла спать в 7 вечера, а наш рейс в 5 утра - она уже отдохнула 8 часов, так что она полностью проснулась и готова к дню. Но если она ляжет спать немного позже, разбудить ее около 5 утра - это нарушить ее сон, поэтому она может снова заснуть и обеспечить мне спокойный полет», - пояснила она.
Подготовьтесь к путешествию с молоком
Родители должны быть готовы к тому, что если они везут молоко, им потребуется некоторое время, чтобы пройти проверку на безопасность, и планировать все соответствующим образом.
«Это процесс, когда они относят его в сторону и сканируют каждую бутылку. Поэтому, если вы не дадите себе достаточно времени, это может вызвать большой стресс», - рассказала она, отметив, что однажды они даже пропустили свой рейс из-за слишком длительной проверки.
Откажитесь от жилья с лестницами
Грэнджер и Бойд часто выбирали квартиры на Airbnb вместо отелей из-за большего пространства и удобств, например, таких как кухонная техника. Но они не всегда правильно выбирали апартаменты - лучше выбирать жилье с одним этажом, если путешествуете с маленькими детьми.
Арендуйте автомобиль с креслом для ребенка
Отец семейства рассказывает, что аренда авто с детским креслом спасает их от многих проблем в путешесвиях - с одной стороны, это позволяет успеть больше, а, с другой, им не нужно брать в дорогу свое автокресло.
«Греция была сложным путешествием, потому что там было много культурных достопримечательностей, которые можно увидеть, но которые находятся далеко. Мы ездили на паромах с острова на остров. У нас была бы гораздо более приятная поездка, если бы мы арендовали автомобиль», – отметила путешественница.
Не забывайте планировать перерывы
Путешествуя с детьми, очень важно оставлять время на дополнительный отдых, особенно после длительных перелетов или переездов.
«Иногда я слишком сильно напрягаюсь, чтобы попытаться выполнить все дела, которые у меня были в голове, а она просто устает или страдает от смены часовых поясов. Поэтому я думаю, что важно планировать перерывы или, если вы путешествуете с кем-то, позволить ей провести время с другим взрослым», – отметила женщина.
Убедитесь, что ваши занятия подходят для детей
Когда Кинсли было шесть месяцев, Грейнджер и Бойд пожалели, что взяли ее на горячие источники в Сент-Люсии.
«Я очень хотела попробовать грязевые ванны с серой, которые, как говорят, очищают кожу. Но было слишком жарко», - рассказала мама-туристка. В результате отцу пришлось все время просидеть с ребенком в тени.
Еще одна вещь, которую Грейнджер усвоила - стоит избегать стандартных экскурсий по городу, особенно в автобусе.
«Я думаю, дети слишком нервные, чтобы часами ехать в автобусе, просто слушая, как кто-то говорит по громкоговорителю, объясняя, что за окном. Я думаю, должно быть больше вариантов для взаимодействия», - пояснила она.
Вместо этого Бойд советует попробовать водные развлечения, подходящие для детей в любом возрасте. «Пляж и любые развлечения на море или на лодке всегда работали. Она окунет ноги в океан, или мы пойдем плавать. Это всегда было хитом», - отметил мужчина.
Запланируйте день только для ребенка
Грейнджер рекомендует включить в свой маршрут день, который будет полностью посвящен вашему ребенку.
«Важно убедиться, что вы не просто вписываете своего ребенка в то, что хотите делать вы. Занимайтесь чем-то, что предназначено специально для него», – советует она.