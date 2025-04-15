ГОРОСКОП НА 15 АПРЕЛЯ Звезды сегодня благоволят Девам, а Водолеев ожидают трудности

Скорпион

Будьте готовы заняться решением серьезных проблем, вспомнить о задачах, которые были давно поставлены и столь же давно забыты. Тенденция возвращения к прошлому доминирует во многих сферах жизни; вспоминая о давно минувших днях, старайтесь смотреть на вещи реалистично – вероятность оказаться в плену своих иллюзий очень велика.

Напомнить о себе могут не только приятные вам люди, но и старые враги. К последним стоит отнестись снисходительно – они не стали ни мудрее, ни сильнее, и доказательства этого не заставят себя ждать. В этот день не стоит в корне менять свою жизнь, нарушать сложившиеся традиции или разрывать еще дорогие сердцу отношения.

Стрелец

Сильно влияние благоприятных тенденций, но для того, чтобы воспользоваться им в полной мере, нужно настроиться на серьезный лад. Проявления легкомыслия будут сурово наказаны, и касается это не только профессиональной сферы, но и личной жизни. Старайтесь не форсировать события, будьте сдержанны и терпеливы при общении с взбалмошными, непредсказуемыми особами.

Умение отделить главное от второстепенного – одно из тех ваших качеств, которые сегодня будут особенно важны. Не окажутся лишними также смелость и решительность. Неожиданная поездка превратится в настоящее приключение, исход которого во многом зависит от вас.

Козерог