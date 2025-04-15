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ОХОТА НА КУЛИЧ Где в Таллинне найти самое дешевое и самое необычное пасхальное лакомство?

Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees/canva

В это воскресенье, 20 апреля, христиане по всему миру будут отмечать Пасху. В православной традиции ни один стол в этот день не обходится без куличей, творожной пасхи и крашеных яиц. На случай, если у вас нет времени приготовить кулич самостоятельно, мы подготовили подборку мест, где их можно в Таллинне купить.

В большинстве продуктовых магазинов Эстонии уже появились товары на пасхальную тематику - в том числе куличи от Eesti Pagar, которые отличаются друг от друга лишь ценой. Самый дешевый вариант - кулич весом 130 граммов в Prisma. Он стоит 1,65 евро.

В магазинах Prisma куличи Eesti Pagar весом 130 граммов стоят 1,65 евро, а 300-граммовые - 2,79 евро.
В магазинах Prisma куличи Eesti Pagar весом 130 граммов стоят 1,65 евро, а 300-граммовые - 2,79 евро. Фото: автора
В магазинах Rimi можно приобрести только кулич весом 300 граммов по цене 3,49 евро.
В магазинах Rimi можно приобрести только кулич весом 300 граммов по цене 3,49 евро. Фото: автора
В сети Maxima тот же кулич стоит 2,99 евро за 300 граммов и 1,99 евро - 130 граммов.
В сети Maxima тот же кулич стоит 2,99 евро за 300 граммов и 1,99 евро - 130 граммов. Фото: автора
В Selver кулич Eesti Pagar по скидке стоит 1,79 евро за 130 граммов и 2,09 евро за 150 граммов.
В Selver кулич Eesti Pagar по скидке стоит 1,79 евро за 130 граммов и 2,09 евро за 150 граммов. Фото: автора
В Lidl куличи весом 400 граммов стоят 2,99 евро. По акции два кулича можно купить за 5 евро.
В Lidl куличи весом 400 граммов стоят 2,99 евро. По акции два кулича можно купить за 5 евро. Фото: автора

В магазинах Grossi и Coop товаров на пасхальную тематику, включая куличи, мы не нашли.

Кондитерские и пекарни

Одна из самых известных в Эстонии пекарен Pagaripoisid предлагает кулич весом 200 граммов за 2,90 евро.

Кули в пекарне Pagaripoisid.
Кули в пекарне Pagaripoisid. Фото: скриншот

В популярных пекарнях Crustum и La Boulangerie можно приобрести несколько видов куличей: маленький весом 130 граммов стоит 12 евро, среднего размера (700 граммов) - 22 евро, а большой кулич (1,3 килограмма) обойдется в 38 евро.

Куличи в пекарнях Crustum и La Boulangerie.
Куличи в пекарнях Crustum и La Boulangerie. Фото: скриншот

Кондитерская Interflora предлагает оригинальный вариант кулича в нежно-розовом оформлении с заячьими ушами - 500 граммов за 32 евро.

Кулич кондитерской Interflora.
Кулич кондитерской Interflora. Фото:  скриншот

Пропитанный ромом кулич с изюмом весом 750 граммов можно приобрести в Bar-Buffee Nikolay за 22 евро.

Кулич в Bar-Buffee Nikolay.
Кулич в Bar-Buffee Nikolay. Фото: автора

Также множество частных кондитеров предлагает свои варианты куличей в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.

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