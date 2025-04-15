ОХОТА НА КУЛИЧ Где в Таллинне найти самое дешевое и самое необычное пасхальное лакомство?

В это воскресенье, 20 апреля, христиане по всему миру будут отмечать Пасху. В православной традиции ни один стол в этот день не обходится без куличей, творожной пасхи и крашеных яиц. На случай, если у вас нет времени приготовить кулич самостоятельно, мы подготовили подборку мест, где их можно в Таллинне купить.