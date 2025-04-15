ОХОТА НА КУЛИЧ Где в Таллинне найти самое дешевое и самое необычное пасхальное лакомство?

В это воскресенье, 20 апреля, христиане по всему миру будут отмечать Пасху. В православной традиции ни один стол в этот день не обходится без куличей, творожной пасхи и крашеных яиц. На случай, если у вас нет времени приготовить кулич самостоятельно, мы подготовили подборку мест, где их можно в Таллинне купить.
В большинстве продуктовых магазинов Эстонии уже появились товары на пасхальную тематику - в том числе куличи от Eesti Pagar, которые отличаются друг от друга лишь ценой. Самый дешевый вариант - кулич весом 130 граммов в Prisma. Он стоит 1,65 евро.
В магазинах Grossi и Coop товаров на пасхальную тематику, включая куличи, мы не нашли.
Кондитерские и пекарни
Одна из самых известных в Эстонии пекарен Pagaripoisid предлагает кулич весом 200 граммов за 2,90 евро.
В популярных пекарнях Crustum и La Boulangerie можно приобрести несколько видов куличей: маленький весом 130 граммов стоит 12 евро, среднего размера (700 граммов) - 22 евро, а большой кулич (1,3 килограмма) обойдется в 38 евро.
Кондитерская Interflora предлагает оригинальный вариант кулича в нежно-розовом оформлении с заячьими ушами - 500 граммов за 32 евро.
Пропитанный ромом кулич с изюмом весом 750 граммов можно приобрести в Bar-Buffee Nikolay за 22 евро.
Также множество частных кондитеров предлагает свои варианты куличей в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.