В Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в эту страну

Как заявил в интервью испанскому изданию El Economista генеральный директор ирландской авиакомпании Эдди Уилсон, на данный момент Ryanair рассматривает возможность сокращения числа рейсов из средних и малых аэропортов Испании в 2025-2026 годах, если контролируемый государством оператор аэропортов Aena не снизит свои сборы.

Уилсон пояснил, что в первую очередь низкие тарифы нужны самим региональным аэропортам для стимулирования роста, и они должны сопровождаться невысокими затратами, потому что в противном случае формула не работает.

«Мы сократили 800 тысяч мест этим летом, потому что у нас были варианты лучше распределить наши мощности в других местах Европы. И будут еще сокращения зимой 2025 года, и еще больше летом 2026 года, потому что нет смысла продолжать инвестировать в убыточные операции. Рациональное решение - переместить трафик туда, где стоимость доступа падает, а не растет.

​Поэтому мы продолжим делать это постепенно. У нас нет планов инвестировать в региональные аэропорты, потому что их структура ценообразования нарушена», - пояснил он.

В свою очередь​ Aena (испанская компания, которая в основном занимается эксплуатацией аэропортов - прим. ред.) утверждает, что ее цены являются одними из самых низких в ЕС и что тарифы установлены законом. Авиакомпания, со своей стороны, отмечает, что спрос по ряду направлений низкий, и поэтому нет смысла платить столько, сколько просят.