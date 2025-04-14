Видео Как убрать маркировку с яиц перед покраской?

Как известно, при варке яиц маркировка не тускнеет, так что водой и кипячением тут не обойтись. Однако выход есть.

Тиктокер @ms.svece поделилась видео, в котором раскрывает секрет, как избавиться от некрасивых штампов во время подготовки пасхальных яиц к росписи.

Это несложно. И снадобье для этого можно найти практически на каждой кухне.

Это сода!

Возьмите яйцо, влажную губку и соду. Легкими движениями, без надавливания и без сильного трения, обработайте место маркировки содой, и она быстро исчезнет.

Как это сделать, смотрите на видео: