Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на ракетный удар по Сумам

Российская актриса Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на удар по Сумам утром 13 апреля, пишет ТСН.
В Вербное воскресенье российские войска ударили двумя ракетами по центру города Сумы. Без жертв не обошлось. В результате обстрела погибли 34 человека, среди которых двое детей. По состоянию на утро 14 апреля известно о 119 раненых.
Татьяна Лазарева шокирована произошедшим. Актриса признается, что даже не знает, какие слова произнести в такие трудные дни и вообще есть ли у нее на это право. Но артистка в Instagram написала самые главные для нее строчки «Слава Украине!» Актриса подчеркнула, что украинцы всегда в ее глазах будут героями.
«Сумы…Я не знаю, какие слова написать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли я право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня - это по-прежнему "Слава Украине!" Они поддерживают меня внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава!» - написала актриса.
Также Татьяна Лазарева гневно обратилась к россиянам: «Позор захватчикам и убийцам».