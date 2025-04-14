Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на ракетный удар по Сумам

В Вербное воскресенье российские войска​ ударили двумя ракетами по центру города Сумы​. Без жертв не обошлось. В результате обстрела погибли 34 человека, среди которых двое детей. По состоянию на утро 14 апреля известно о 119 раненых.

Татьяна Лазарева шокирована произошедшим. Актриса признается, что даже не знает, какие слова произнести в такие трудные дни и вообще есть ли у нее на это право. Но артистка в Instagram написала самые главные для нее строчки «Слава Украине!» Актриса подчеркнула, что украинцы всегда в ее глазах будут героями.

«Сумы…Я не знаю, какие слова написать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли я право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня - это по-прежнему "Слава Украине!" Они поддерживают меня внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава!» - написала актриса.