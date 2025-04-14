ВИДЕО «Мам, представляешь?» Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к покойной актрисе

На видео молодая мама, которая живет в Дубае с мужем, позирует с ребенком в красном комбинезоне на фоне зимнего пейзажа. Она показывает ребенку ели в снегу. За кадром играет песня Басты «Сансара».

«Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», - гласит подпись.

В какой-то момент в кадре видна детская фотография Анны с мамой и якобы ответ от Анастасии: «Что? Уже?».

«Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине, и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась», – добавила Заворотнюк, сопроводив подпись эмодзи в форме разбитого сердца.

Анна родила сына 2 апреля, но о его появлении сообщила только неделю спустя. Отцом мальчика является Тимур Исмаилов, с которым Анна познакомилась еще во время учебы в США, а в 2022 году вышла за него замуж. Вместе с мужем она переехала в Объединенные Арабские Эмираты.

Периодически девушка прилетает в Россию в гости к родным. У нее есть младший брат Майкл и сестра Мила, которую Анастасия родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым. На момент смерти матери от рака младшей дочери было всего пять лет.