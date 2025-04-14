Умерла актриса, сыгравшая в фильме «Доктор Кто» и «Возвращение в страну Оз»

Причиной смерти, как уточняется, стали осложнения, вызванные деменцией. Марш ушла из жизни в минувшее воскресенье в собственном доме в Лондоне.

За свою долгую и насыщенную карьеру Джин сыграла во многих фильмах и сериалах. Большинству зрителей она известна по роли Сары Кингдом в «Докторе Кто». Марш также снималась у Альфреда Хичкока в фильме «Безумие». Некоторым она запомнилась яркими ролями в «Клеопатре» и «Возвращении в страну Оз».