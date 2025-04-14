Обнародованы ужасающие подробности смерти Мэрилин Монро: кто и почему мог убить актрису

Тогда же упоминалось, что бывший муж Монро не скрывал, что считает именно Кеннеди виновными в ее трагическом уходе из жизни. А очередные рассекреченные данные ФБР, связанные с расследованием убийства Джона, лишь свидетельствуют о том, что и такая версия имеет место быть.

RadarOnline пишет, что Мэрилин была беременна от Джона Кеннеди во время его президентской кампании. Именно это могло подтолкнуть к ее убийству. Как утверждают источники, «большая темная тайна» могла нанести серьезный удар по репутации Кеннеди и, вероятно, потрясла бы весь политический мир США.

В то время Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером. Он знал, что она изменяла ему, но был уверен, что отец ребенка - французский актер и певец Ив Монтан. Мэрилин не разубеждала мужа, но сама отлично понимала, от кого на самом деле беременна. Согласна данным, актриса обо всем рассказала Кеннеди, но он отверг ее, после чего она сделала аборт.

Это не помешало Мэрилин продолжить отношения с Джоном. Она продолжала надеяться, что он расстанется с Жаклин Кеннеди. Все, как известно, кончилось после дня рождения президента, когда Монро исполнила ту самую песню, а Джеки заставила выбирать: либо она, либо Мэрилин. Тогда-то актриса и была «передана» Роберту Кеннеди.

Согласно информации источников, Мэрилин была готова откровенно рассказать о беременности и отношениях с братьями Кеннеди, но не успела этого сделать. Не исключается, что именно это могло подтолкнуть к убийству знаменитости.