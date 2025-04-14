14 января, около 15:30 в Центр тревоги позвонил мужчина, который, казалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. «На улице Айда кого-то убили и бросили в мусорный контейнер», - сказал он, пожелав остаться анонимным. На место прибыла полиция, которая действительно нашла в мусорном баке труп.

В одном из мусорных контейнеров было найдено завернутое в мешок из-под картофеля расчлененное тело женщины. В другом контейнере поблизости также были найдены череп и осколки костей. Позднее полиция установила, что жертвой была 46-летняя Нийна, которая жила в этом районе. Состояние тела указывало на то, что преступник пытался его частично сжечь.