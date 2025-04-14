В январе 1996 года, в полдень, в полицию Тарту поступило странное сообщение, которое вскоре привело к шокирующей находке. В мусорном контейнере многоквартирного дома на улице Айда в районе Карлова был обнаружен обезглавленный и частично сожженный труп женщины.
14 января, около 15:30 в Центр тревоги позвонил мужчина, который, казалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. «На улице Айда кого-то убили и бросили в мусорный контейнер», - сказал он, пожелав остаться анонимным. На место прибыла полиция, которая действительно нашла в мусорном баке труп.