Какие лекарства не стоит принимать во время перелета: рекомендации доктора

Уточняется, что доктор имеет двойную сертификацию по анестезиологии и интервенционному лечению боли, поэтому он может давать советы путешественникам. Ормонд составил список из семи лекарств, которых следует избегать во время полета.

«Как врач по лечению боли, я всегда подчеркиваю важность осознанного приема лекарств, особенно во время перелета. Авиаперелеты могут повлиять на то, как лекарства действуют на ваш организм, а некоторые лекарства могут вызвать серьезные проблемы на большой высоте», - пояснил доктор.

Ормонд посоветовал перед путешествием обязательно проконсультироваться с врачом о любых принимаемых препаратах, если есть хронические боли или другие заболевания.

Препараты для разжижения крови

Доктор советует использовать их с осторожностью, особенно, во время дальних перелетов. Он пояснил это тем, что сидячее положение увеличивает риск образования тромбов, и даже незначительные травмы могут вызвать сильное кровотечение. Ормонд посоветовал во время длительного перелета вставать и двигаться каждый час, а также носить компрессионные чулки.

Сильные миорелаксанты

По словам врача, такие лекарства могут вызвать дезориентацию или слабость. Он посоветовал осторожно потягиваться в самолете, а в качестве альтернативы рассмотреть «активируемые воздухом тепловые пластыри».

Антигистаминные препараты