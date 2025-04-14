Седокова оправдалась за выход в откровенном наряде: «Он хотел бы, чтобы я была сильной»

Анна Седокова заявила, что решила больше не рассказывать общественности о своих переживаниях и истинных чувствах. По словам певицы, она не видит смысла доказывать что-то людям, которые изначально настроены агрессивно по отношению к ней. Артистка хочет показать своим примером, что после сложных ситуаций можно жить дальше. Она считает, что ее бывший муж хотел бы, чтобы она была счастливой.

«Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили как о великом спортсмене, а не все это. И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. Он намного сложнее, он обсуждаемее и осуждаемее. Намного проще опустить руки и больше ничего не хотеть и ничего не делать», - написала Седокова.

10 апреля Анна Седокова появилась на красной дорожке музыкальной премии. Для выхода на публику певица предпочла платье-бюстье с глубоким декольте и разрезами на талии. Ей сделали локоны и вечерний макияж.