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ВИДЕО Келли Сильдару рассказала, что учитывает при выборе нарядов

Келли Сильдару.
Келли Сильдару. Фото: Scanpix / Postimees / Mihkel Maripuu

«Иногда надевала вещи или обувь, которые совсем были неудобные, но приходилось как-то терпеть. В целом я все-таки стараюсь подбирать одежду так, чтобы чувствовать себя в ней комфортно», - признается Келли Сильдару, которая в минувшие выходные вновь вышла на подиум в качестве модели.

12 апреля в столично торговом центре T1 состоялось фешн-шоу Hakkame liikuma («Начнем двигаться» - прим. ред.), организованное Эстонским олимпийским и паралимпийским комитетами. В шоу приняли участие лучшие спортсмены Эстонии. В их числе была также Келли Сильдару.

«Я считаю, сегодняшнее шоу было очень классным. Здесь соединились мода и спорт. Все образы, что были на нас, вдохновлены именно спортом: яркие цвета, добавлена игривость», - поделилась Келли своими впечатлениями от фешн-шоу.

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