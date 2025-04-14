ВИДЕО Келли Сильдару рассказала, что учитывает при выборе нарядов

«Иногда надевала вещи или обувь, которые совсем были неудобные, но приходилось как-то терпеть. В целом я все-таки стараюсь подбирать одежду так, чтобы чувствовать себя в ней комфортно», - признается Келли Сильдару, которая в минувшие выходные вновь вышла на подиум в качестве модели.