Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: время мощнейших перемен в жизни!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Для Козерогов неделя разворачивает темы глубинной трансформации, доверия и совместных финансов. Вы можете оказаться перед необходимостью пересмотреть старые обязательства, закрыть "хвосты" или погрузиться в эмоциональные нюансы отношений. Особенно остро могут стоять вопросы контроля, личных границ и интимной близости. Вместе с тем вам захочется вернуть себе ощущение надежной почвы под ногами, в том числе и в финансовом плане. Будьте готовы к откровенным разговорам, но не идите на крайности. Конец недели сулит новую энергию в сфере вдохновения - возможно, вы вспомните, что давно хотели, но отложили. Пришло время оживить эти желания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Для Водолеев на первый план выходит взаимодействие с партнерами и умение находить общий язык с окружающими. Возможно, вы увидите старые ситуации под новым углом, поймете, где компромисс был ложным, а где - спасительным. Это хорошее время, чтобы освежить отношения, вернуться к темам, которые раньше не удалось решить. Но будьте аккуратны - Марс в вашем секторе ответственности может обострить напряжение, особенно если давно сдерживались эмоции. Старайтесь не спорить ради спора. Конец недели приведет к переосмыслению в домашних делах - вы захотите больше стабильности, комфорта и тишины. Устройте себе "остров безопасности" в этом бурном мире.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Для Рыб неделя будет посвящена наведению порядка: в мыслях, делах, теле и окружении. Вы почувствуете желание навести структуру там, где ее давно не хватало - от повседневного графика до работы над здоровьем. Мотивации для этого хватит, особенно ближе ко второй половине недели, когда начнет ощущаться влияние солнечной энергии Тельца: появится стремление к устойчивости и упорядоченности. При этом в личной сфере может быть непросто - возможно, потребуется пересмотреть, кому и что вы даете. Важно не забывать о себе в потоке забот. Маленькие шаги сейчас принесут большие перемены в будущем - начните с самого простого.