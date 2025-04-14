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Мать отправилась на поиски пропавшего мужа и сына, но ее ждал неприятный сюрприз

Скорбящая мать. Снимок иллюстративный.
Скорбящая мать. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

После землетрясения, которое потрясло Мьянму, Мэй отправилась в Таиланд, чтобы найти своего пропавшего мужа и сына. Однако вместо воссоединения с семьей она выяснила, что ее муж десятилетиями вел двойную жизнь. 

Мэй из Мьянмы отправилась в отважное путешествие в Таиланд, чтобы найти своего пропавшего мужа и сына, которые и после землетрясения остались под завалами здания в Бангкоке. Мать шла через горы и леса, преодолевая большие трудности на пути от Мьянмы до тайской границы. Путь был долгим и утомительным, но Мэй была готова на все, чтобы найти свою семью.

Когда Мэй, наконец, добралась до Бангкока, она обратилась к тайским властям за помощью в поиске и захоронении тел своих близких. Мать направили в больницу, где ей предложили пройти ДНК-тест, чтобы установить личности жертв, погибших под завалами. Однако вскоре открылась правда, к которой она была совершенно не готова.

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