Мать отправилась на поиски пропавшего мужа и сына, но ее ждал неприятный сюрприз

Мэй из Мьянмы отправилась в отважное путешествие в Таиланд, чтобы найти своего пропавшего мужа и сына, которые и после землетрясения остались под завалами здания в Бангкоке. Мать шла через горы и леса, преодолевая большие трудности на пути от Мьянмы до тайской границы. Путь был долгим и утомительным, но Мэй была готова на все, чтобы найти свою семью.