Умер Тед Котчефф: режиссер, познакомивший мир с Рэмбо

Информацию о смерти режиссера подтвердила его семья канадским СМИ.

Начав карьеру на канадском телевидении и поработав в британской киноиндустрии, Котчефф добился успеха, сначала с австралийским триллером «Пробуждение в страхе», а затем с его полнометражным фильмом 1974 года «Ученичество Дадди Кравица», канадской адаптацией романа Мордехая Рихлера 1959 года о взрослении. Фильм получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале и был номинирован на премию «Оскар».

Хотя фильм «Рэмбо: Первая кровь» гораздо более драматичный и менее зрелищный, чем можно было бы предположить по его рекламному плакату, на котором изображен Сильвестр Сталлоне с пулеметом в руках, он сделал Сталлоне (который также был соавтором сценария) иконой американского боевика и подарил миру еще одного культового персонажа, наряду с Рокки Бальбоа.

Фильм также ознаменовал собой крупнейший коммерческий триумф Котчеффа, заняв 13-е место среди самых кассовых релизов своего года и запустив настоящую франшизу боевиков с еще четырьмя частями, последняя из которых вышла в 2019 году.

Хотя темпы кинопроизводства Котчеффа замедлились в 90-х (он так и не снял ни одного фильма после начала 21 века), он перешел на постоянную работу на телевидении, снимая телефильмы и работая исполнительным продюсером и режиссером сериала NBC «Закон и порядок: Специальный корпус» более десяти лет. В 2011 году Гильдия режиссеров Канады наградила его премией за достижения всей жизни.