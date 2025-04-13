ВИДЕО Известный эстонский музыкант отправился с невестой на популярный музыкальный фестиваль в США

Музыкант Ялмар Вабарна решил вместе со своей избранницей отдохнуть как следует и отправился на самый известный музыкальный фестиваль в мире.
В Instagram пара делится забавным видео с заголовком «Из Трески на Coachella», на котором Ханна-Лийс держит Ялмара за руку.
Если в начале видео пара находится у главной сцены фестиваля в Трески, что в Сетомаа, то в следующем моменте они уже оказываются по другую сторону океана - на фестивале Coachella, где выступают мировые звезды.
Участник групп Trad.Attack! и Zetod Ялмар Вабарна развелся со своей женой, матерью своих детей и коллегой по группе Сандрой Силламаа в 2023 году.
Годом позже Ялмара Вабарна уже заметили с Ханна-Лийс у озера Ляммиярв, где они наслаждались прекрасной летней погодой после фестиваля в Трески. Однако познакомились они гораздо раньше - когда Ханна-Лиис работала няней у Сандры и Ялмара.