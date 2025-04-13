ВИДЕО Известный эстонский музыкант отправился с невестой на популярный музыкальный фестиваль в США

В Instagram пара делится забавным видео с заголовком «Из Трески на Coachella», на котором Ханна-Лийс держит Ялмара за руку.

Если в начале видео пара находится у главной сцены фестиваля в Трески, что в Сетомаа, то в следующем моменте они уже оказываются по другую сторону океана - на фестивале Coachella, где выступают мировые звезды.

Участник групп Trad.Attack! и Zetod Ялмар Вабарна развелся со своей женой, матерью своих детей и коллегой по группе Сандрой Силламаа в 2023 году.