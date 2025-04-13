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Что делать, если болит голова? Советы врача

Головная боль. Иллюстративное фото
Головная боль. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Большинство видов головной боли можно облегчить без лекарств - достаточно изменить образ жизни. Об этом рассказал альголог Клинической университетской больницы им. Страдиня Илья Новикс в эфире программы «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, сообщает портал LSM+.

«Головные боли снижают качество жизни и являются серьезной социальной проблемой. Они одна из главных причин, по которым молодые люди пропускают работу, избегают социальной активности и прибегают к обезболивающим препаратам», - рассказал врач.

Но словам Новика, головная боль является лишь симптом, а ее видов насчитывается около двухсот. Самые распространенные - мигрень и головная боль от напряжения.

Чтобы избежать головной боли, важно следить за собой - высыпаться, пить достаточно воды и уметь справляться со стрессом. Часто этого хватает, чтобы обойтись без лекарств, отметил специалист.

Но есть случаи, когда без врача не обойтись. Илья Новикс выделяет две группы: те, у кого боль появилась внезапно и сопровождается необычными симптомами, и те, кто не постоянно принимает обезболивающие. В обоих случаях необходима медицинская диагностика.

«Первый шаг - визит к терапевту, затем, при необходимости, консультация невролога или альголога», - поясняет врач.

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