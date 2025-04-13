Валерий Меладзе прервал свои выступления в Европе

В последние месяцы Валерий Меладзе гастролирует по Европе с концертами, исполняя свои фирменные зажигательные номера. Но недавно артисту пришлось сделать перерыв в своем плотном графике - правда, причина оказалась вполне приятной. Меладзе решил отдохнуть от выступлений, чтобы отметить четырехлетие своей младшей дочери Агаты.
Трогательными семейными кадрами в честь праздника поделилась супруга певца Альбина Джанабаева. Экс-солистка «ВИА Гры» показала, как братья, родители и другие члены семьи водят хоровод вокруг именинницы.
Подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях: «Как, уже четыре года? Боже, как время летит! Недавно вы родили, и синяки под глазами от недосыпания еще не прошли», «Так круто, что у вас такая дружная семья!», «Какая она красавица, очень милая девочка, вся в родителей!»