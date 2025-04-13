«Душой с вами»: Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар по Сумам

Известно, что оккупанты сегодня, 13 апреля, ударили по центру города. По предварительным данным, 84 человека пострадали, среди которых - 7 детей. Также много мирных украинцев погибло.

После трагических событий российский шоумен написал пост в своем Instagram. Он выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.