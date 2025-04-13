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«Душой с вами»: Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар по Сумам

Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Toni Läänsalu

Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из страны-агрессора, отреагировал на ракетный удар по городу Сумы, пишет Униан.

Известно, что оккупанты сегодня, 13 апреля, ударили по центру города. По предварительным данным, 84 человека пострадали, среди которых - 7 детей. Также много мирных украинцев погибло.

После трагических событий российский шоумен написал пост в своем Instagram. Он выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

«Еще одна российская ракета в Светлый Православный праздник?! Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами! Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выздороветь пострадавшим», - написал Галкин.

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