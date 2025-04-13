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Руководитель психиатрической клиники Ямеяла: «Мы должны научиться быть несчастными»

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Admin

Руководитель психиатрической клиники Ямеяла, психиатр Мадис Парксепп, ставший гостем передачи ETV Hommik Anuga, говорил о счастье и диагнозе СДВГ. По его словам, человек не должен быть счастливым все время, да это и невозможно - и это не значит, что у него есть какое-то психическое расстройство. Говоря о СДВГ, он отметил, что многим медикаментозное лечение помогает гораздо лучше справляться с жизнью, но нельзя забывать и о других способах, которые этому способствуют.

По словам Парксеппа, руководителя Вильяндиской больницы, также известной как психиатрическая клиника Ямеяла, в последние годы работы стало больше, и характер этой работы немного изменился.

«Особенно это касается стрессов, связанных с различными кризисами, уровней стресса и общего беспокойства. Так что я думаю, работы хватает», - сказал Парксепп и подчеркнул, что не всякая тревожность и беспокойство - особенно в кризисных ситуациях или под воздействием внешних факторов - являются психическим расстройством.

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