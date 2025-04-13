Руководитель психиатрической клиники Ямеяла: «Мы должны научиться быть несчастными»

Руководитель психиатрической клиники Ямеяла, психиатр Мадис Парксепп, ставший гостем передачи ETV Hommik Anuga, говорил о счастье и диагнозе СДВГ. По его словам, человек не должен быть счастливым все время, да это и невозможно - и это не значит, что у него есть какое-то психическое расстройство. Говоря о СДВГ, он отметил, что многим медикаментозное лечение помогает гораздо лучше справляться с жизнью, но нельзя забывать и о других способах, которые этому способствуют.