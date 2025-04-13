Бывший избранник скандальной светской львицы дал ей совет: не стоит прыгать из отношений в отношения

Для бывшего спутника Бригитте Сюзанне Хунт, наслаждающейся жизнью в Азии, Рона Нымме, разрыв с новым мужчиной не стал сюрпризом. Мужчина считает, что прежде чем вступить в новые отношения, следует разрешить вопросы предыдущих. «Я думаю, Бригитте, к сожалению, пока не нашла партнера, равного мне», - пошутил мужчина в ответ на запрос редакции.