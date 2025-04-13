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Бывший избранник скандальной светской львицы дал ей совет: не стоит прыгать из отношений в отношения

Фото статьи
Фото: Jake Farra

Для бывшего спутника Бригитте Сюзанне Хунт, наслаждающейся жизнью в Азии, Рона Нымме, разрыв с новым мужчиной не стал сюрпризом. Мужчина считает, что прежде чем вступить в новые отношения, следует разрешить вопросы предыдущих. «Я думаю, Бригитте, к сожалению, пока не нашла партнера, равного мне», - пошутил мужчина в ответ на запрос редакции.

Изучающая юриспруденцию Бригитте Сюзанне Хунт с прошлого лета работала в адвокатской конторе Emerald Legal. Вскоре пошли слухи о ее отношениях с коллегой Северинасом Якубаускасом, которые были больше, чем просто дружба.

В декабре Бригитте Сюзанне Хунт выразила в Instagram свою радость по поводу сотрудничества с Emerald Legal. Однако в начале этого года появились слухи о прекращении сотрудничества, которые позже были подтверждены редакции.

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