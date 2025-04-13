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Террорист из Норвегии во второй раз официально сменил имя

Фото статьи
Фото: Ole Berg-Rusten / AP

Террорист, убивший в июле 2011 года в Норвегии 77 человек с помощью взрыва автомобиля и последующей стрельбы, до сих пор известен под именем Андерс Брейвик. Однако к настоящему моменту он уже дважды официально менял свое имя. Если имя, которое он взял в 2017 году, еще было относительно легко запоминающимся, то с марта 2025 года он носит имя, которое трудно выговорить и требует гораздо больше времени, чтобы его запомнить наверняка.

В результате чудовищных преступлений этого ныне 46-летнего террориста 22 июля 2011 года погибло в общей сложности 77 человек: восемь - в результате взрыва заминированного автомобиля в Осло и 69 - на острове Утёйя.

В 2012 году его приговорили к 21 году тюрьмы - это максимально возможное наказание в Норвегии. Однако в законе предусмотрен пункт, согласно которому, если человек продолжает представлять угрозу для общества, его заключение может быть продлено - и не единожды.

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