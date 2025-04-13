Террорист из Норвегии во второй раз официально сменил имя

Террорист, убивший в июле 2011 года в Норвегии 77 человек с помощью взрыва автомобиля и последующей стрельбы, до сих пор известен под именем Андерс Брейвик. Однако к настоящему моменту он уже дважды официально менял свое имя. Если имя, которое он взял в 2017 году, еще было относительно легко запоминающимся, то с марта 2025 года он носит имя, которое трудно выговорить и требует гораздо больше времени, чтобы его запомнить наверняка.