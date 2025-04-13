ОГО! Эстонский продюсер перевоплотилась в гейшу в самом красивом городе мира

Приключения семьи Туули Роосма в передаче Meie aasta Jaapanis продолжились вечером субботы в Киото - одном из самых значимых культурных мест Японии. Именно из этого города берет начало культура гейш. Однако настоящих гейш на улицах уже не так часто встретишь. Зато при желании можно самому перевоплотиться в гейшу - этой возможностью воспользовалась и Туули.