Как сэкономить место в чемодане, взяв много вещей: блогер поделилась лайфхаком

Уточняется, что знание того, как упаковать правильно вещи поможет избежать дополнительных расходов по прибытии в аэропорт или необходимости заново паковать их.

По словам Софи, стоит не складывать одежду, а сворачивать ее в рулоны. Это позволит эффективно распределить место в чемодане.

Также можно использовать шапочку для душа, чтобы упаковать туда обувь, внутрь которой стоит сложить носки.