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Как сэкономить место в чемодане, взяв много вещей: блогер поделилась лайфхаком

Фото статьи
Фото: shutterstock.com

Правильная упаковка чемодана в поездку позволит путешественникам сэкономить деньги и место без необходимости думать о том, чего можно с собой не брать. Блогер Софи Уэбб, рассказывающая о стиле жизни, поделилась в Instagram лайфхаками по более эффективному сбору одежды в дорогу, пишет Униан.

Уточняется, что знание того, как упаковать правильно вещи поможет избежать дополнительных расходов по прибытии в аэропорт или необходимости заново паковать их.

По словам Софи, стоит не складывать одежду, а сворачивать ее в рулоны. Это позволит эффективно распределить место в чемодане.

Также можно использовать шапочку для душа, чтобы упаковать туда обувь, внутрь которой стоит сложить носки.

Если вы берете несколько головных уборов, то, к примеру, в шляпу можно положить бейсболку, а уже внутрь - дополнительные вещи, свернутые в рулоны. Дезодорант и другие предметы первой необходимости блогер помещает в пакет с замком, а украшения - в мешочек.

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