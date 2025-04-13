Личный опыт: как я искала мужа в Tinder

35-летняя Иева (имя изменено. - Прим. авт.) из Вильнюса воодушевилась попробовать Tinder после длительного и болезненного развода с мужем. Она поняла, что женщине ее возраста, которая погружена в работу, воспитание ребенка, ответственность и обязанности, нет времени и желания ходить по ночным клубам или вечеринкам, чтобы познакомиться.

Однако Иева признает, что с самого начала чувствовала небольшой стыд. «Может быть, это был скепсис окружающих по поводу того, что приложения для знакомств используют только люди, которые не могут никого найти в реальной жизни, однако из-за этого стереотипа в Tinder я действительно не чувствовала себя хорошо. Поймите - если ты здесь, возможно, никто тебя не захотел, поэтому ты хватаешься за каждую соломинку. Однако реальность такова, что тебе уже не 20 лет, когда каждая подруга знакомит с новыми людьми и круг знакомых резко растет. У тебя ребенок, работа, рутина и практически нет возможности познакомиться», - рассказывает Иева порталу 15min.lt.