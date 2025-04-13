Личный опыт: как я искала мужа в Tinder

В наши дни неудивительно, что люди всех возрастов ищут свою вторую половинку в интернете. В популярном приложении для знакомств Tinder тысячи пользователей ищут любовь, секс, а другие - просто приключений или общения. Однако если вы 30-40-летняя женщина и ищите серьезных отношений с мужчиной своего возраста (35-45 лет), вас, возможно, ждет настоящая мыльная опера - те, кто был только на одном или нескольких свиданиях и встретил свою вторую половинку, могут смело хлопнуть себя по плечу, но точно так же по плечу стоит хлопнуть женщин, которых в этом приложении успели удивить разные типажи мужчин.
35-летняя Иева (имя изменено. - Прим. авт.) из Вильнюса воодушевилась попробовать Tinder после длительного и болезненного развода с мужем. Она поняла, что женщине ее возраста, которая погружена в работу, воспитание ребенка, ответственность и обязанности, нет времени и желания ходить по ночным клубам или вечеринкам, чтобы познакомиться.