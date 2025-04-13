«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» Счастье молодой семьи обернулось трагедией, когда собака загрызла их младенца

В американском штате Огайо 9 апреля произошла трагедия: собака загрызла самого младшего члена семьи - семимесячную девочку. «Я бы отдал свою жизнь, лишь бы вернуть своего ребенка», - говорит отец девочки в соцсетях. Семья только что переехала в новый дом и с оптимизмом смотрела в будущее, но все изменилось навсегда, когда одна из трех собак напала на младенца.