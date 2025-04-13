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«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» Счастье молодой семьи обернулось трагедией, когда собака загрызла их младенца

В американском штате Огайо 9 апреля произошла трагедия: собака загрызла самого младшего члена семьи - семимесячную девочку. «Я бы отдал свою жизнь, лишь бы вернуть своего ребенка», - говорит отец девочки в соцсетях. Семья только что переехала в новый дом и с оптимизмом смотрела в будущее, но все изменилось навсегда, когда одна из трех собак напала на младенца.

Отец семимесячной Элайзы Тернер, Камерон Тернер, рассказал о душераздирающем событии, которое потрясло их семью. «Я бы отдал свою жизнь, лишь бы вернуть своего ребенка», - написал он на следующий день после того, как собака так жестоко напала на Элайзу, что девочка скончалась.

Это произошло утром 9 апреля в столице штата Огайо - городе Колумбусе, сообщает издание People. Когда прибыла полиция, отец сообщил, что собака напала на ребенка, и что животное было закрыто в автомобиле. На участке находились также еще две собаки.

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